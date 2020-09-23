Шеф-повар из Валенсии приготовила лучшую в мире паэлью

Прошёл первый в мире международный чемпионат по приготовлению паэльи. Победителем стала испанка Чабе Солер — шеф-повар ресторана La Ferrera в Валенсии.
Соревнования были приурочены к Международному дню паэльи, который с недавний пор начали отмечать во всём мире 20 сентября. В этом году в состязаниях приняли участие повара из Италии, Франции, Румынии, Австралии, Японии, Китая, США и Испании. В финале сошлись мастера паэльи из Испании и Италии. Победила испанка.
«Паэлья — это больше, чем блюдо. Это единение, это значит собраться с друзьями, с семьёй. Это праздник», - считает Чабе Солер.
До 27 сентября в Валенсии проходит неделя Ресторанная неделя, посвященная различным вариантам блюд из риса. В ней примут участие более 60 ресторанов города.Темы: Общество Валенсия