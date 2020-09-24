Урдангарину ужесточили условия содержания в тюрьме

Ранее ему предоставили возможность проводить дневное время, как ему заблагорассудится, возвращаясь в тюрьму лишь на ночь. Подобную возможность предусматривают правила пенитенциарных учреждений Испании, отмечает «РГ». В королевстве существует четыре режима отбывания наказания осужденными преступниками. Первый - самый жесткий, с максимальным ограничением свободы. Второй - обычный. Третий позволяет получить различные послабления. Четвертый приравнивается к условному наказанию. В начале сентября суд Вальядолида разрешил тюрьме Бриева, где отбывает свой срок Урдангарин, перевести его на третий режим. И вот спустя лишь три недели суд, в течение нескольких лет рассматривавший дело зятя короля, отменил решение своих коллег.

По мнению балеарского судьи, Урдангарин не отбыл половину своего срока, что должно было стать одним из обязательных условий для послабления режима отбывания наказания. К тому же само совершенное им преступление, за которое он был осужден (хищение 6 миллионов евро), было тщательно спланировано, это требует времени. И человек, придумавший сложную мошенническую схему, не мог так быстро исправиться и все еще представляет угрозу для общества.