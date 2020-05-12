Самая пожилая испанка вылечилась от коронавируса

Испанская долгожительница Мария Браниас победила коронавирус, сообщила её дочка в Twitter. В марте Браниас отпраздновала своё 113-летие. Она признана самой пожилой жительницей Испании Геронтологический исследовательской группой.
Браниас боролась с болезнью в доме престарелых в каталонском муниципалитете Олот, где она живёт уже 20 лет. В апреле долгожительнице поставили диагноз COVID-19, после чего она провела несколько недель в своей комнате в изоляции. После тестов, которые показали отсутствие коронавируса, врачи объявили, что Мария полностью победила болезнь.
Её дочка Роса Морет рассказала информационному агентству EFE, что мама отлично соображает для своего возраста, но испытывает проблемы со слухом и зрением. Что касается коронавируса, то Браниас повезло — болезнь протекала почти бессимптомно. В этом же доме престарелых несколько постояльцев скончались от COVID-19.
Это уже не первый случай, когда испанские долгожители одерживают победу в борьбе с коронавирусом. Как ранее сообщала noticia.ru, в Мериде (Эстремадура) из госпиталя выписали 105-летнюю женщину, которая справилась с болезнью за три дня.Темы: Общество