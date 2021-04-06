С начала года в Испанию прибыли 6500 нелегальных мигрантов

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В первом квартале 2021 года до берегов Испании добрались 6496 нелегальных мигрантов. Это на 15,6% больше, чем за аналогичный период 2020 года, подчеркивают в Министерстве внутренних дел.
Рост произошел преимущественно за счет нелегалов на Канарских островах. Архипелаг принял на 117% больше мигрантов, чем в прошлом году. С 1 января по 31 марта 2021 года на Канарах высадились 3436 мигрантов. За тот же период 2020 года их было 1582.
При этом нелегалы стали реже прорываться в Испанию через Сеуту и Мелилью (на 67%). А также через Балеарские острова и побережье материковой Испании (на 8,4%).