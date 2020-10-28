С 9 ноября правила комендантского часа в Испании могут измениться

Если всё пойдёт так, как планируют в испанском правительстве, уже 8 ноября всеобщий комендантский час в стране может быть отменён, а ответственность за его введение целиком ляжет на плечи региональных властей.
В воскресенье в стране был ведён режим повышенной готовности. Премьер-министр Педро Санчес призывает сразу продлить его до 9 мая. Как ожидается, Конгресс одобрит эту меру 8 ноября. И тогда уже с 9 ноября вступят в силу обновлённые правила установления комендантского часа.
Напомним, сейчас по всей стране по умолчанию действует комендантский час с 23:00 до 6:00. Кроме Канарских островов, где эпидемиологическая ситуация позволяет обойтись без этой меры. Но региональные власти имеют право корректировать график комендантского часа, сдвигая его на один час в любую с сторону (как утром, так и вечером).
«Начиная с момента, когда будет продлён срок режима повышенной готовности, этот вопрос будет оставлен на усмотрение компетентных органов, глава каждой автономии будет сам решать, какие ограничения на передвижение должны быть установлены в конкретном районе, с учетом эпидемиологических показателей», - объяснила представитель правительства Мария Хесус Монтеро.
Во время коменданского часа запрещено выходить из дома без уважительной причины. Список таких причин доступен здесь.Темы: Общество Педро Санчес