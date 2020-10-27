Поисковик самых дешёвых супермаркетов Испании

Среднестатистическая испанская семья может сэкономить 971 евро за год на продуктах, если будет покупать их в правильных местах. А чтобы можно было быстро находить такие магазины, Организация потребителей и пользователей (OCU) создала удобный поисковик.
Для составления списка магазинов и определения самых дорогих и самых дешёвых, аналитики сравнивали цены на продукты из базовой корзины (229 позиций) в 1062 супермаркетах и гипермаркетах в 65 городах Испании.
Как правило, самыми доступными оказывались сети Dani, Economy Cash, Tifer, Alcampo и Supeco. А самым дешёвым супермаркетом в стране признан Alcampo de Coia в Виго (Галисия).
Самыми дорогими в Испании стали магазины Sánchez Romero в Мадриде и торговые сети Sorli Discau, Plus Fresc, Condis, Suma и Ulabox.
Самые дешёвые продукты обнаружены в Хересе-де-ла-Фронтера, Теруэле, Саморе и Сьюдад-Реале. Самые дорогие — в Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Пальме-де-Майорка и Барселоне.Темы: Общество