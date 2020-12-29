Ряд регионов Испании ужесточили ограничения к Новому году

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Некоторые автономные сообщества Испании приняли решение усилить ограничительные меры к Новому году. Другие пока думают об этом. Причиной стал рост заболеваемости коронавирусом, о котором сообщают власти многих регионов после Рождества. Ниже перечислены автономии, где уже ужесточили правила встречи Нового года.
Власти Балеарских островов сообщили в воскресенье, что комендантский час продлевается ещё на две недели. Напомним, он действует с 22:00, и новогодняя ночь не станет исключением.
На Майорке введены дополнительные ограничения для заведений общепита. Так, все бары, кафе и рестораны должны закрываться в 18:00. А магазины (кроме продуктовых) — в 20:00.
Семейные встречи ограничены 6 участниками. Исключение — Ибица. Там можно встретиться компанией из 10 родственников.
Эстремадура тоже ужесточила правила работы общепита. 31 декабря, а также 1,2,5 и 6 января, они могут работать с 18:00 до 20:00.
Что касается домашних обедов и ужинов, то число их участников не должно превышать 10 человек. И это должны быть именно родственники.
Ночью можно будет перемещаться до 0:30, чтобы люди успели добраться до дома.
На семейный ужин можно собраться компанией родственников не более шести человек. А комендантский час будет действовать с 0:30 в праздничную ночь.
Власти отличного региона ограничили передвижение с понедельника и до 11 января в четырёх новых зонах. И теперь в Мадриде насчитывается 10 зон, куда нельзя въезжать и выезжать без уважительной причины.