Полиция Мадрида очистит от людей центральную площадь 31 декабря

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Площадь Пуэрта-дель-Соль в центре Мадрида очистят от людей ровно в 22:00 в среду и четверг (30 и 31 декабря). Этим займётся муниципальная полиция, сообщил мэр города Хосе Луис Мартинес-Альмейда.
Он напомнил, что в этом году отменяются традиционные гуляния в новогоднюю ночь и поедание виноградин на главной площади. «В этом году нет подходящих условий. Я призываю всех жителей Мадрида к ответственности. Прошу, чтобы завтра с 22:00 они не приближались к площади Пуэрта-дель-Соль. И в канун Нового года тоже», - заявил мэр. Альмейда добавил, что власти выделят достаточно агентов полиции, чтобы проследить за этим. Они сформируют двойное кольцо, чтобы никого не пустить на площадь.
Он посоветовал всем встретить Новый год дома в кругу самых близких людей. «Надо уже оставить в прошлом этот чёртов 2020-й», - сказал он.