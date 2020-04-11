Рост числа умерших от коронавируса в Испании замедлился

За последние 24 часа в Испании от коронавируса скончались 605 человек — это самый низкий показатель с 24 марта. Всего COVID-19 унёс жизни 15 843 человек в Испании, сообщает Министерство здравоохранения. За сутки коронавирусом заразились ещё 4 576 человек и общее число заражённых составило 157 022. На сегодняшний день полностью вылечились 55 668 пациентов.
Наибольшее число заболевших и погибших — в столичном регионе (44 783 и 5 972 соответственно). Далее идёт Каталония (31 824 и 3 231). На третьем месте — Кастилия-ла-Манча (13 063 и 1431). Представитель Минздрава Мария Хосе Сьерра обратилась ко всем, кто в эти дни вынужден по долгу службы выходить из дома: «Немедленно самоизолируйтесь и обратитесь за врачебной помощью, если чувствуете малейшие симптомы».
По числу заболевших COVID-19 Испания находится на втором месте в мире после США.Темы: Общество