Пассажирам метро в Испании начнут раздавать маски

С понедельника в общественном транспорте испанцам начнут раздавать одноразовые медицинские маски. Об этом заявил на пресс-конференции в пятницу министр здравоохранения Сальвадор Илья.
Министр отметил, что сейчас в общественных местах рекомендуется надевать маски всем: и больным, и здоровым. Он также напомнил о необходимости чаще мыть руки и не дотрагиваться ими до носа, глаз и рта.
Из выступления министра следует, что одноразовые маски будут распространяться на станциях метро и пригородных поездов. Чтобы обеспечить ими всех, власти Испании мобилизует все производственные мощности, пообещал Илья. Дефицита масок быть не должно, подчеркнул он.
Маски, в первую очередь, предназначены для тех, кто по долгу службы вынужден ходить на работу даже в период всеобщего карантина.Темы: Общество