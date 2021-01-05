Проблемная жена испанского продюсера попыталась залезть к нему в дом через крышу

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Супруга 74-летнего испанского телевизионного продюсера Хосепа Марии Майната попыталась проникнуть в его дом через крышу. 37-летней немке Анхеле Добровольски запрещено приближаться к мужу после того, как её обвинили к покушении на его убийство.
В понедельник днём соседи Майната сообщили в полицию о попытке женщины проникнуть в дом продюсера. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили Анхелу во внутреннем дворике его дома в Барселоне. Это уже не первая попытка женщины проникнуть в жильё Майната.
Анхела и Хосеп до сих пор состоят в браке. Но после того, как немка попыталась вколоть спящему мужу смертельную инъекцию, ей запретили приближаться к нему ближе чем на километр. И лишили общения с детьми. После этого Добровольски неоднократно задерживали. В том числе за попытку подделать банковские чеки.