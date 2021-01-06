Испанский регион задумался о всеобщем домашнем карантине

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Власти автономного сообщества Кастилия-и-Леон сделают запрос о введении в регионе тотального домашнего карантина в связи с ростом заболеваемости коронавирусом после новогодних праздников.
Региональный комитет экспертов решил, что всеобщий карантин в сегодняшних условиях станет самой адекватной мерой. Теперь слово за Межтерриториальным советом. Об этом сообщила советник по вопросам здравоохранения Вероника Касадо: «Запланирован строгий домашний карантин на две недели».
Региональные власти в Испании могут сами корректировать ограничительные меры, но для принятия таких кардинальных решений нужно разрешение Мадрида. Как правило, автономии сами устанавливают время комендантского часа, ограничивают передвижение и т.д.
Ужесточить меры также планируют власти Валенсии, Эстремадуры и Ла-Риохи. Однако там речь о карантине пока не идёт.