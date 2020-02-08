Посольство США предупредило женщин об испанских насильниках

Посольство США в Испании обратилось к американкам с предупреждением о всплеске насилия в отношении женщин.
Испанское Министерство внутренних дел сообщает об устойчивом росте числа сексуальных преследований на протяжении последних пяти лет. В том числе насилию подвергаются и гражданки США, говорится в сообщении на сайте посольства. «Гражданки США, ставшие жертвами сексуальной агрессии в Испании, могут испытать трудности с местной правоохранительной и судебной системой, которая существенно отличается от американской», - отмечают в посольстве. В связи с этими обстоятельствами посольство и консульство настоятельно рекомендует посещающим Испанию гражданкам США соблюдать следующие меры предосторожности.
Пить в меру. И не пить напитки, в которые теоретически могли что-то подмешать.
Путешествовать с кем-то ещё: друзьями или родственниками.
Если же сексуального преследования избежать не удалось, необходимо немедленно позвонить по номеру 112. Также рекомендуется обратиться к адвокату, который хорошо знает испанские законы и поможет с прохождением различных инстанций.Темы: Общество