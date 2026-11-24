Правительство сегодня продлило программу транспортных скидок. Единый проездной Abono Único по-прежнему будет стоить 60 евро на 30 дней, а по молодёжному тарифу — 30 евро. Молодёжный тариф доступен гражданам Испании и иностранцам, легально проживающим в стране, до конца года, в котором им исполнится 26 лет.

Число поездок по проездному не ограничено. Он действует в пригородных поездах Cercanías и Rodalies, поездах средней дальности Media Distancia, отдельных линиях скоростных поездов Avant и междугородних автобусных маршрутах, которые находятся в ведении государства.