После отдыха в Испании британка сбросила 50 килограммов 

Жительница английского города Сканторп, графство Линкольншир, похудела на 50 килограммов после того, как почувствовала себя униженной во время полета в самолете.

Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на Gribsby Telegraph, 63-летняя Зоуи Фостер (Zoe Foster) возвращалась домой после отпуска в Испании. Во время посадки стюардесса заявила, что из-за лишнего веса пассажирке необходим дополнительный ремень. Пристегнуться в кресле стандартным ремнем у нее не получилось.

«Она прошла по проходу, размахивая ярко-оранжевым удлинителем для ремня, и громко сказала: "Где та женщина, которой нужна эта вещь?" Я хотела провалиться сквозь землю и решила, что больше никогда не позволю такому повториться», — рассказала Фостер.

Через два дня англичанка присоединилась к группе для худеющих, и вскоре увидела первые результаты. Но все ее усилия сошли на нет, когда ей поставили диагноз «ревматоидный артрит». Фостер оказалась практически прикована к кровати.

Состояние больной улучшилось благодаря лекарствам, но вскоре обнаружилась еще одна угроза для жизни. «У меня произошел разрыв селезенки. Врачи удалили мне ее. Я провела несколько дней в реанимации, а затем еще месяц — в больнице», — сообщила она.

Фостер подчеркнула, что друзья поддерживали ее, но она сама не любила себя. Она хотела изменить свое тело и разум, поэтому снова пошла в группу для худеющих и опять начала сбрасывать вес.

Англичанка полностью изменила диету и ограничила употребление вредных продуктов, таких как шоколад и алкоголь.

В результате ей удалось сбросить 50 килограммов и улучшить свое состояние здоровья. «Я была в очереди на замену коленного сустава, а теперь мне это не требуется. Мое кровяное давление нормализовалось впервые за много лет, и у меня редко случаются проявления ревматоидного артрита», — похвасталась Фостер.