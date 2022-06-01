Посетителя с ноутбуком выгнали из кафе в Валенсии

Альфонсо пришёл позавтракать в кафе Tintapa Nou Mestalla, а заодно поработать. Он разделался с завтраком и достал свой ноутбук. Сначала его попросили пересесть за другой столик — поменьше. А через 10 минут и вовсе попросили уйти. Хотя, как утверждает Альфонсо, в заведении были пустые столики. Об этой истории он написал в Twitter.

Ему ответил хозяин кафе: «Ты пришёл позавтракать в кафе, а не в локуторио». Локуторио — что-то вроде интернет-кафе в Испании. И ещё представитель заведения утверждает, что Альфонсо просидел над ноутбуком не 10 минут, а гораздо дольше.

Мнения общественности разделились. Те, кто поддерживают кафе, говорят, что занимать столик просто так во время наплыва посетителей — свинство. И для этого есть заведения вроде Starbucks. Другие защищают Альфонсо, подчёркивая, что он не просто зашёл в кафе поработать, а потратил там деньги.