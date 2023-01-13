Полицию в Испании обяжут предупреждать протестующих о применении силы

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Власти Испании собираются ограничить полицейских в применении силы к протестующим. Ну как ограничить… Прежде чем бить протестующих, полицейские должны будут чётко и громко предупредить об этом.
Впрочем, в законопроекте есть оговорка, которая развязывает сотрудникам правопорядка руки. Так, полиции не придется предупреждать о намерении применить силу, когда речь идет о "нарушении гражданской безопасности с использованием оружия, взрывных устройств и тупых предметов или любым другим опасным способом".