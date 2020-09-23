Пандемия снизила ожидаемую продолжительность жизни в Испании

Ожидаемая продолжительность жизни в Испании в этом году снизилась из-за пандемии коронавируса, сообщает Национальный институт статистики. Для мужчин — на 0,9 года, а для женщин — на 0,8. Впрочем, уже в следующем году, по прогнозу аналитиков, ожидаемая продолжительность жизни в Испании снова начнёт расти и к 2069 году достигнет 90 лет для женщин и 85,8 — для мужчин.