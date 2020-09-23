В Европе за неделю от коронавируса умерли более 4,5 тыс. человек

Число заразившихся коронавирусом выросло в мире за неделю с 21 по 27 сентября более чем на 2 млн, а число случаев с летальным исходом - на 36 тыс. Об этом сообщила в понедельник в Женеве Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Как отмечается в ее еженедельном информационном бюллетене, на который ссылается ТАСС, число официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило в конце недели 32,7 млн, что более чем на 2 млн больше, чем неделю назад. За минувшие семь дней в ВОЗ поступили сообщения о 36 тыс. летальных исходах, а общее число умерших, по состоянию на 27 сентября, превышало 990 тыс.
В Европе с 21 по 27 сентября был зафиксирован 9-процентный рост смертности по сравнению с предыдущими семью днями. За неделю умерли более 4,5 тыс. человек, а общее число умерших приблизилось к 235 тыс. Число заразившихся выросло более чем на 418 тыс. - до почти 5,67 млн.Темы: Общество В мире