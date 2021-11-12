Около 73% испанцев ждут бустерной дозы вакцины от коронавируса

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В Испании на фоне всплеска числа выявленных случаев коронавируса 73% граждан все еще ждут третьей — бустерной или дополнительной — дозы вакцины.
Как сообщает Regnum со ссылкой на агентство EFE, большинство из этих граждан — старше 70 лет, и это возраст, который является наиболее уязвимым перед COVID-19.
Согласно медицинским данным, около 27% людей, нуждающихся в дополнительной дозе, уже получили ее — это более 6,5 миллионов граждан, включая людей в домах-интернатах, пациентов с ослабленным иммунитетом или с клинической историей высокого риска.