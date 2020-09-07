Новые ограничения в Мадриде в связи с распространением коронавируса

- Запрещаются многолюдные собрания. Максимально допустимое число человек в одной компании — 10.
- На свадьбах и других подобных мероприятиях запрещено танцевать.
- Максимальное число прихожан, которые могут одновременно находиться в церкви, уменьшено на 75%.
- Отменяются все массовые праздничные мероприятия.
- Музеям предписано на 40% уменьшить проходимость.
- Часть столичных отелей снова опять переоборудуют для размещения пациентов с лёгкими симптомами COVID-19. Так было во время режима повышенной готовности.
Через 15 дней столичные власти пересмотрят список ограничений и решат, что делать дальше.
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