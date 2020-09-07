Испания признана одной из лучших в мире стран для проживания детей

Испания заняла шестое место в рейтинге лучших стран для детей, который подготовил детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).
Лучшими стали Нидерланды. На втором и третьем местах — Дания и Норвегия. Далее следуют Швейцария и Финляндия. Всего в списке представлены 38 стран. При составлении рейтинга учитывались показатели психического и физического здоровья, академической подготовки и социальных навыков у детей. Это помогло понять, в какой стране детям живётся лучше всего.
Что касается Испании, то у неё хорошие позиции в категории психического здоровья (третье место в мире). Это же место страна занимает в рейтинге академической подготовки и социальных навыков. А вот с физическим развитием всё не так хорошо: Испания занимает по этому показателю 23 место. Основная причина — проблема избыточного веса у детей и подростков в возрастной категории от 5 до 19 лет.Темы: Общество В мире