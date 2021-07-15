Напиток монахов и не только

Пиво - это слабоалкогольный напиток. Производится путем брожения хмеля и солода с дрожжами. В качестве солодовых зерен используется ячмень в большинстве видов напитка. Минимальная крепость напитка 3 оборота, максимальная 14 оборотов. Встречаются виды пива с оборотом до 67. Существует более 1000 известных сортов пива. Они различаются по цвету, вкусу, технологии изготовления, исходными ингредиентами.
На вкус и цвет
Стиль пива зависит от разных факторов – это способ производства, внешний вид, цвет напитка, вкус и ингредиенты.
Обобщенное разделение идёт по типу брожения. Так, напиток имеет 2 основных вида.
Эль. Он изготавливается из ячменного солода с применением пивных дрожжей. Самые известные виды эля по цвету от светлого до самого темного:
- Пшеничное пиво — имеет приятный банановый привкус,
- Берлинское белое —в напиток добавляется сироп, есть смели с шампанским и ликерами,
- Блонд эль —очень светлый эль с мягким вкусом,
- Светлый эль —пряное пиво высокого качества,
- Кёльш — светлый напиток с горьким вкусом
- Золотой эль — имеет светлый золотистый оттенок. Мягкий вкус с горечью,
- Трипель — крепкий светлый эль, отличается насушенным вкусом и сладостью,
- Индийский светлый эль —светлый напиток с богатым ароматом и приятной горечью,
- Сезонный эль — напиток ярко оранжевого цвета, с фруктовым ароматом и пряным вкусом с нотками цитруса,
- Английский биттер — сорт светлого пива. Горький вкус,
- Двойной индийский светлый эль— Насыщенный золотистый цвет и горько-пряный вкус,
- Красный эль — имеет вкус карамельного солода и цвет от янтарного до темно-медного,
- Дуббель — умеренно-крепкий эль темно-красного цвета,
- Старый эль — напиток имеет сладковатый привкус с фруктовым и нотками. Цвет от светло-янтарного до темно-коричневого,
- Янтарный эль Крепкий напиток насыщенного янтарного цвета,
- Квадрупель — Обладает плотным и полным вкусом. Имеет маслянисто-фруктовый аромат,
- Мягкий эль — имеет солодовых аромат с фруктовым и нотками. Цвет от темно-красного до медно-коричневого,
- Старое коричневое — напиток коричневого цвета. Солодовых аромат с фруктовым и нотками,
- Тёмное пшеничное—тёмный напиток с приятным банановый привкусом,
- Коричневый эль — напиток коричневого цвета. Во вкусе имеет яркие карамельный и шоколадные нотки,
- Портер — Цвет от темно-коричневого до чёрного. Имеет горьковатый шоколадный привкус,
- Стаут — тёмный сорт пива с добавлением карамельного солода.
Ко всем видам эля подойдут сырные закуски, а также мясные и рыбные продукты.
Лагер. Варится с использованием ячменного солода и пивных дрожжей.
Самые известные виды лагера от светлого к темному:
- Мюнхенское светлое — Светлый напиток с солодовых вкусом и лёгкой горечью,
- Пильзнер — Имеет характерный пивной аромат и мягкий вкус,
- Экспорт (дортмундер)—Мягкое ароматное пиво,
- Майбок —.Имеет мягкий вкус и золотистый цвет,
- Венский лагер — Цвет от ярко – красного до медового. Имеет богатый солодовых вкус,
- Келлербир — игристым напиток с насыщенным вкусом солода,
- Доппельбок —Достаточно крепкая разновидность напитк,
- Бок —Крепкий сорт пива с экстрактом сусла,
- Пшеничный бок — Сорт крепкого пива с богатым ароматом хмеля,
- Тёмный лагер — Цвет от темно-янтарного до темно-коричневого. Имеет Насыщенный вкус и аромат карамели,
- Айсбок —Крепкий напиток Производится путем частичного замораживания,
- Чёрное пиво — Напиток имеет тёмный цвет и сухой жареный вкус солода.
Лучшим выбором к лагер станут вяленная рыба, нежирные сорта мяса, чипсы и снеки.
Выбор достойного напитка
Все виды напитков подразделяются на тёмные, полутемные и светлые сорта. Цвет и вкус пива зависит от ингредиентов, вида брожения и времени изготовления.
Выбор пива зависит от индивидуальных предпочтений покупателя. Качество напитка определяется по консистенции пены, цвета напитка и наличия в нем посторонних примесей. Пена должна быть плотной.
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