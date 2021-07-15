Пандемия в полтора раза увеличила бедность в Испании

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По итогам 2020 года доля испанцев, находящихся в тяжелом материалом положении, составляла 7%. А годом ранее — 4,7%. Такие данные приводит Национальный институт статистики (INE). Эксперты связывают такой рост с пандемией коронавируса и экономическим кризисом.
Вырос и процент тех, кто близок к бедности и социальной изоляции: 26,4% по сравнению с 25,3% годом ранее.
10% опрошенного населения заявили, что «с большим трудом» доживут до конца месяца. Это на 2,2% больше, чем в 2019-м.
34,4% не могли позволить себе уйти в отпуск хотя бы на одну неделю (на процент больше).