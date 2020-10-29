Над кладбищами Мадрида в День всех святых запустят полицейские дроны

В День всех святых, 1 ноября, в Испании принято вспоминать усопших и приходить к ним на кладбище. Но в этом году всё будет несколько иначе из-за пандемии коронавируса.
В стране действует режим повышенной готовности, предполагающих целый ряд ограничений. Чтобы следить за дистанцией между людьми и соблюдением масочного режима на кладбищах столичные власти выделяют дополнительно до 300 полицейских. Они, в частности, будут пользоваться беспилотниками, чтобы с воздуха контролировать ситуацию.
Сейчас в столичном регионе закрыты 32 зоны (19 из них — в самом Мадриде) с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. В виде исключения жителям этих районов разрешат съездить на кладбище и обратно, но только не на кладбище Альмудена, куда из-за локальной вспышки коронавируса будут допущено лишь местные жители. А между тем, это самое большое кладбище в Мадриде.Темы: Общество Мадрид