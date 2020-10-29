Режим повышенной готовности в Испании продлевают на полгода

Нижняя палата испанского парламента одобрила продление режима повышенной готовности до 9 мая следующего года. С таким предложением выступал глава правительства Педро Санчес.
За то, чтобы продлить режим сразу на полгода выступили 194 депутата, 53 — против, 99 воздержались. Теперь каждые два месяца правительство будет готовить информировать парламент об эпидемиологической ситуации. А в марте возможна досрочная отмена режима, если ситуация с коронавирусом будет развиваться по оптимистическому сценарию.
В минувшие выходные в стране был введён режим повышенной готовности. Он отличается от того, что действовал весной во время первой волны коронавируса. Сейчас ответственность за ограничения ложится на региональные власти. Именно они могут на местном уровне вводить, корректировать или отменять ограничительные меры.Темы: Общество