На Майорке построят первую в Испании волновую электростанцию

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В порту Адриано на Майорке появится первая в Испании электростанция, работающая на энергии морских волн.
Строительством станции займётся шведская компания Eco Wave Power, которая специализируется на получении экологически чистой электроэнергии. Аналогичные станции уже работают в Израиле и Гибралтаре.
Испанская станция сможет генерировать 2МВт и обеспечивать электроэнергией 400 домохозяйств. Станция состоит из генераторов, инверторов, гидромоторов, поршней и поплавков. Именно поплавки позволят станции безопасно переждать непогоду в случае шторма.