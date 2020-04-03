Минздрав Испании: в ближайшие дни ситуация улучшится

Заместитель руководителя координационного центра предупреждений и чрезвычайных ситуаций Министерства здравоохранения Испании Мария Хосе Сьерра утверждает, что данные, имеющиеся в распоряжении её ведомства, указывают на то, что ситуация с коронавирусом в стране улучшится в ближайшие дни. Об этом она заявила на пресс-конференции 2 апреля. Её слова приводит информационное агентство Europa Press. Представитель Минздрава заявила, что все меры, принятые властями Испании, вот-вот принесут свои плоды и пандемия пойдёт на спад.