Минздрав Испании просит Народную партию определиться с режимом тревоги

Министр здравоохранения Испании Сальвадор Илья во вторник призвал Народную партию дать чёткий ответ, будет ли она готова поддержать в Конгрессе депутатов предложение о введении режима тревоги и установлении комендантского часа для сдерживания коронавируса. Кроме того, во вторник представитель Минздрава Энрике Руис Эскудеро выступил за введение комендантского часа.
На этой неделе 6,3 миллиона испанцев и так окажутся в изоляции. Уже объявлено о закрытии Наварры, Аранда-де-Дуэро и Бургоса.Темы: Общество