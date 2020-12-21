Минздрав Испании оценил вероятность тотального локдауна в стране

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Министр здравоохранения Испании Сальвадор Илья в понедельник в эфире радиостанции Rac1 оценил вероятность тотального карантина в стране, подобного тому, что был весной.
Министр считает, что такого жёсткого локдауна не будет, потому что хорошо работают уже принятые властями ограничения — «жёсткие, но хирургические». Он заявил, что эти меры коснулись многих секторов экономики. По его словам, сейчас власти работают над пакетом поддерживающих мер для ресторанного бизнеса, который оказался одним из наиболее пострадавших.
«В Германии тоже жалуются. Мы все должны приложить усилие и постараться понять необходимость этих мер», - отметил министр.
Комментируя появление новой, более агрессивной, разновидности коронавируса в Великобритании, Илья заявил, что, по его информации, её пока нет в Испании.