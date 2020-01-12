Мэрия Барселоны гарантировала трансгендерам социальную адаптацию

Мэрия Барселоны в сотрудничестве с Центром LGTBI разработала новую программу, которая призвана облегчить социальную адаптацию трансгендеров. Об этом заявила заместитель мэра по социальным правам Лаура Перес.
В рамках этой программы трансгендеры могут расчитывать не только на медицинскую, но и на моральную поддержку. Она будет заключаться в психологическом сопровождении, тренингах, предоставлении убежища иностранцам, помощи в трудоустройстве, разрешении семейных конфликтов и т.д.Темы: Общество Барселона