Мэр Барселоны откажется от авиаперелетов на расстояния меньше 1 тыс. километров

Мэр Барселоны Ада Колау и её помощники не будут использовать воздушный транспорт для перемещений на расстояния менее 1 тыс. километров, если есть железнодорожная альтернатива.
При этом уточняется, что должна быть возможность добраться в нужную точку за семь часов или быстрее. Об этом заявила на пресс-конференции заместитель мэра по вопросам экологии Жанет Санс. Она уточнила, что никто не принуждал чиновников к такому решению, но их пример очень важен для других.
На аэропорт Барселоны приходится 7,6 млн тонн диоксида углерода каждый год. И городские власти всерьёз задумались о снижении этого показателя. В частности, весь наземный транспорт в аэропорту будет максимально переведён на электроэнергию. В аэропорту будет установлено дополнительно 400 тыс. квадратных метров солнечных панелей. А некоторые авиарейсы на короткие дистанции предлагается вообще убрать в пользу железных дорог.Темы: Общество Барселона Ада Колау