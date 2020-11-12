Мэр Мадрида попросил горожан не приходить в Новый год на площадь

Многие жители Мадрида традиционно встречают Новый год на площади Пуэрта-дель-Соль, поедая виноградины. Но в этот раз мэр Хосе Луис Мартинес-Альмейда попросил их остаться дома.
«Если мы хотим отпраздновать Новый год, давайте сделаем все, что необходимо, сейчас», - сказал он в интервью Onda Madrid. Мэр призвал горожан не строить планы на праздники, а сосредоточиться на сегодняшнем дне и попытаться сделать всё возможное, чтобы предотвратить дальнейшее распространение коронавируса.Темы: Общество Мадрид