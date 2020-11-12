Мадрид украсит километровый светодиодный флаг Испании

Огромный флаг Испании, состоящий из 249 000 светодиодных ламп, в этом году протянется по Пасео-дель-Прадо и Реколетос в Мадриде. Так столичные власти решили украсить город к Новому году.
На мосту Хоакин Коста уже установлена 480-метровая конструкция из светодиодных ламп, к которой добавят еще 350 метров фонарей рядом с Культурным центром Фернана Гомеса и 376 метров, расположенных на мосту Раймундо Фернандес Вильяверде.
Команда мэра Хосе Луиса Мартинеса-Алмейды поясняет, что цель проекта — «отдать дань уважения стране, которая переживает тяжелые времена». «У нас гораздо больше общего, чем разъединяющего. И символом этого является флаг", - объяснили в мэрии.Темы: Общество Мадрид