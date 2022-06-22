Мэр Мадрида о саммите НАТО: столица будет практически заблокирована

Испанская столица будет практически заблокирована во время проведения саммита НАТО, который пройдет с 28 по 30 июня. Об этом заявил мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Альмейда.

"Это будут очень сложные дни, <...> столица будет практически заблокирована", - приводит во вторник слова градоначальника телерадиокомпания Televisiуn Espaсola. В этой связи власти пообещали усилить работу общественного транспорта в дни саммита, однако призвали минимизировать передвижения.

Более 10 тыс. сотрудников правоохранительных органов Испании будут задействованы в обеспечении безопасности в ходе проведения встречи глав государств и правительств альянса. В районе выставочного комплекса ИФЕМА, где пройдет саммит, будет установлен трехкилометровый периметр безопасности. Движение будет затруднено и в других частях Мадрида, в том числе в центре города.

Ранее СМИ сообщали, что правительство Испании призвало компании, расположенные в Мадриде, перевести сотрудников на удаленный режим работы во время саммита НАТО.

Источник: ТАСС