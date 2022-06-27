В Мадриде прошёл многотысячный митинг против абортов

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Десятки тысяч человек вышли на улицы Мадрида в воскресенье, выступая против права на добровольное прерывание беременности.
По подсчётам властей, митинг собрал 20 тысяч человек, но организаторы говорят о 100 тысячах участников. Для участия в протестах в столицу прибыли активисты со всей Испании. А среди организаторов насчитывается около 200 различных объединений.
Участники митинга шли под музыку с транспарантами в руках. Надписи на них призывали «защитить право на жизнь» и ликвидировать закон об абортах. Заодно протестовали и против эвтаназии.