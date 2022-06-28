Меньше трети испанцев готовы встать под ружьё в случае войны

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Опрос, проведённый Институтом DYM, показал, что только 31% граждан Испании готовы с оружием в руках защищать свою страну в случае вооружённого конфликта. Данные исследования приводит издание 20minutos.
При этом существенно важно, что в опросе участвовали как мужчины, так и женщины. Среди мужчин решительно настроенных оказалось ожидаемо больше — 37% респондентов. Среди женщин — только 26%
Среди молодёжи тоже мало желающих воевать: только 22% в возрастной группе от 18 до 25 лет.