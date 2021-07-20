Матч по гандболу между Испанией и Норвегией ознаменовался бикини-скандалом

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Женская сборная Норвегии по пляжному гандболу пожаловалась на дискриминацию из-за запрета выступать на чемпионате Европы в шортах вместо бикини. Из-за того, что на матч против испанок норвежские гандболистки вышли в шортах, им теперь грозит штраф.
Как сообщает Газета.ру со ссылкой на Verdens Gang, спортсменки отмечают, что бикини крайне неудобны во время менструации, а также чрезмерно сексуализируют внешность. Европейская федерация гандбола пригрозила, что дисквалифицирует скандинавскую сборную, если она откажется выступать в бикини.
Менеджерка сборной Франции Валери Николя поддержала норвежек, передает sapo.pt.
«Мы теряем игроков из-за проблем с формой. Также не стоит забывать про дискомфорт, связанный с менструацией. Если ничего не изменится до следующего чемпионата, я буду настаивать на том, чтобы спортсменки одевались так, как им удобно, невзирая на последствия», — заявила Николя.