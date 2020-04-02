Коронавирус за один день убил в Испании почти тысячу человек

Число жертв коронавируса в Испании превысило 10 тысяч человек.
В Испании за последние сутки от COVID-19 скончались 950 человек, а общее число жертв составило 10 003 человека. Всего вирус выявлен у 110 238 пациентов. Вылечились 26 743 человека. Такие обновлённые данные представило Министерство здравоохранения.
Главные очаги распространения инфекции сосредоточены в автономных сообществах Мадрид, Каталония, Страна Басков и Кастилия-ла-Манча. Также вызывает обеспокоенность эпидемиологическая ситуация в Кастилии-и-Леоне, Наварре, ла-Риохе, Мурсии и Андалусии.
Испания занимает второе место в мире по числу жертв коронавируса (после Италии). В стране до 11 апреля введён режим повышенной готовности. С 30 марта представители всех профессий, чья деятельность не является жизненно необходимой, должны оставаться дома.Темы: Общество