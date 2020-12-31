Коронавирус в Испании побил антирекорд за полтора месяца

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Министерство здравоохранения Испании озвучило в среду самые негативные данные о коронавирусе за последние полтора месяца: 16 716 новых больных, у 9 860 из которых COVID-19 был выявлен за последние сутки. Скончались 247 пациентов (по сравнению с 320 во вторник).
Таким образом, общее число заболевших ковидом с начала пандемии в Испании составило 1 910 218 человек. А умерли от коронавируса уже 50 689 пациентов.
Выросла и заболеваемость COVID-19 — с 255 во вторник до 265 в среду (на 100 тысяч жителей).
Сейчас особую обеспокоенность вызывает ситуация в Мадриде (3942 новых больных в среду) и Валенсии (2715).
Во вторник с небольшим опозданием в Испанию доставили первую большую партию вакцин Pfizer.