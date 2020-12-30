Зятя короля Испании выпустят из тюрьмы раньше срока

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Зять испанского короля Иньяки Урдангарин (женат на инфанте Кристине) сможет раньше времени покинуть стены тюрьмы, где он отбывает наказание за мошенничество и другие преступления. Как сообщают в среду испанские информагентства, Урдангарину разрешат провести оставшийся срок в центре социальной интеграции.
Теперь зять короля сможет каждый день ходить на работу в Приюте Дон-Орионе в Посуэло-де-Аларкон (Мадрид), а ночи проводить не в тюрьме, а в Центре социальной интеграции в Алькала-де-Энарес. А ещё ему положены одни выходные в месяц, которые он волен проводить дома с семьёй. Этим правом Урдангарин пользовался и раньше, но всегда потом возвращался в тюрьму.
Урдангарин был приговорён к 5 годам и 10 месяцам тюремного заключения. Его признали виновным в растрате, использовании служебного положения в личных целях, мошенничестве, уклонении от уплаты налогов и торговле влиянием.
Стоит отметить, что во время отбывания наказания родственник короля работал волонтёром в центре для инвалидов и хорошо себя зарекомендовал. При этом он сидел в женской тюрьме «Бриева» в 100 километрах от Мадрида. Её он выбрал сам из 80 предложенных вариантов.