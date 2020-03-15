Коронавирус в Испании: более 6390 заражённых и 196 погибших

В Испании, по данным на утро воскресенья, числится более 6390 человек с подтверждённым диагнозом Covid-19. От коронавируса погибли 196 человек.
Самая тяжёлая ситуация наблюдается в Мадриде. В столичном регионе насчитывается более 2900 больных, а число жертв вируса составляет 133 человека.
В стране введён режим повышенной готовности, который обычно предшествует чрезвычайному положению. Испанцам запрещено покидать свои дома без лишней необходимости. Но по уважительной причине — можно. Например, чтобы купить продукты.
«Первой победой будет замедление темпов распространения вируса», - заявил председатель правительства Педро Санчес.Темы: Общество