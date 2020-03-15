Коронавирус в Испании: почти 8 тыс. заражённых и 288 погибших

Число заражённых коронавирусом в Испании приблизилось к отметке в 8 тысяч. Погибли 288 человек. Мадрид остаётся самым неблагополучным регионом: 3500 больных и 213 погибших.
В воскресенье в Испании вступил в силу режим повышенной готовности, который обычно предшествует чрезвычайному положению. Испанцам запрещено покидать свои дома без лишней необходимости. Но по уважительной причине — можно. Например, чтобы купить продукты.
«Первой победой будет замедление темпов распространения вируса», - заявил председатель правительства Педро Санчес.
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