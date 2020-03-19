Король охваченной коронавирусом Испании обратился к нации

«Сейчас мы должны отбросить разногласия, сплотиться для достижения единой цели: преодолеть эту тяжёлую ситуацию», - заявил король. «Настал момент сопротивления. И нам надо подстроить наш образ жизни под указания ответственных лиц и экспертов, чтобы победить вирус», - подчеркнул монарх.
Фелипе отметил, что вирус способен проникнуть в любой уголок страны, поэтому важно, чтобы все без исключения испанцы следовали рекомендациям властей. «Это временный кризис, этап в нашей жизни. Мы, без сомнения, вернёмся к повседневности. Рано или поздно это произойдёт, если мы все объединимся и будет сотрудничать», - добавил король.
«Этот вирус нас не победит. Наоборот, он нас сделает сильнее — как общество. Общество, в котором проявляют заботу, сострадание и сплочённость», - подытожил Фелипе.Темы: Общество Король Фелипе