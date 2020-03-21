Коронавирус в Испании унёс более тысячи жизней

Число жертв коронавируса в Испании превысило тысячу человек, а число заразившихся Covid-19 — 20 тысяч. Такие данные озвучил глава Координационного центра по чрезвычайным ситуациям при Министерстве здравоохранения Фернандо Симон. Число излечившихся от вируса на сегодняшний день составляет почти 1600 человек.
Мировая статистика выглядит так: 240 тысяч инфицированных и 11 тысяч погибших. По числу летальных исходов лидирует Италия, где от коронавируса погибли более 4 тысяч пациентов. Между тем в Китае, откуда началось распространение Covid-19, за последние двое суток не зарегистрировано ни одного случая заражения.Темы: Общество