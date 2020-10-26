Король Испании призвал не впадать в уныние

Король Фелипе признал, что 2020 год оказался «тяжёлым» из-за коронавируса, но призвал испанцев не впадать в уныние. Об этом он заявил в понедельник на открытии XXIII Национального конгресса семейного предпринимательства, на следующий день после введения в Испании режима повышенной готовности. «Никто не спорит, что 2020 год тяжёлый, но нам нельзя впадать в уныние. Несомненно, этот вирус представляет проблему исторических масштабов для Испании, для ЕС, для всех стран», - заявил король.
Монарх считает, что задача состоит не только в том, чтобы оправиться от последствий кризиса и нанесенного им ущерба, но и в том, чтобы противостоять вызовам, которые уже существовали и которые «все еще существуют, и, возможно, они только увеличились или стали еще более неотложными». Это экологическая устойчивость и климатические риски, большая социальная сплоченность и равенство, цифровая технологическая революция.Темы: Общество Король Фелипе