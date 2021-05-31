Последние новости Испании на русском языке
Король Испании Фелипе привился от коронавируса, сообщает агентство EFE со ссылкой на источники в Королевском доме. Первую дозу вакцины ему ввели в субботу во дворце спорта Wizink Center. Фелипе 53 года, а с мая в Мадриде начали вакцинировать тех, кто старше 50-ти. Какая именно вакцина была введена королю, не уточняется.
Ранее прививку от COVID-19 уже получила мать Фелипе — донья София. Ей 82 года и она попала в одну из первых групп в очереди на вакцинацию. Отец Фелипе, бывший король Испании Хуан Карлос, тоже привился, но в Объединенных Арабских Эмиратах, куда он уехал еще в прошлом году. Привились и сестры Фелипе, Элена и Кристина, чем спровоцировали скандал, так как на момент вакцинации они не входили в категорию граждан, которые могут претендовать на прививку. Они объяснили это тем, что вакцина является обязательным условием для вылета в ОАЭ, чтобы проведать отца.