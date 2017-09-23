Каждый третий молодой испанец ищет партнёра для секса через мобильные приложения

31,5% испанцев признаются, что ищут партнёра для секса с помощью мобильных приложений. Такие результаты показало исследование компании Control «Испанская молодёжь и секс», проведённое путём опросов 2 тысяч человек в возрасте 18-35 лет. 36,7% также признались в том, что занимались виртуальным сексом, а 24% - в том, что отправляли по мобильному телефону материалы сексуального содержания.