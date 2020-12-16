Каждый десятый испанец уже переболел коронавирусом

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С начала пандемии коронавирусом переболели уже 9,9% жителей Испании, сообщило Министерство здравоохранения. Это почти вдвое больше, чем было в июле. Тогда сообщалось о 5,2%.
Всего же в Испании антитела к коронавирусу, по подсчётам Минздрава, должны быть у 4,7 млн человек. В ведомстве подчёркивают, что это предварительные данные. Они основаны преимущественно на результатах «быстрых» тестов на антитела.
Таким образом, Испания ещё очень далека от появления коллективного иммунитета. Для это необходимо, чтобы у 60% населения появились антитела. Тем не менее, есть регионы, где доля таких жителей выше. Это, например, Мадрид, Куэнка, Сориа.