Каталония — испанский лидер по числу мигрантов

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В период с 2017 по 2021 год Каталония стала испанским регионом, принявшим наибольшее число мигрантов. Об этом говорится в исследовании бизнес-школы TBS-Eduacation Barcelona.
Каждый год Каталония принимала примерно по 100 тысяч мигрантов. Как правило, это молодые люди в возрасте от 15 до 29 лет. До 2019 года чаще иммигрировали мужчины, но потом ситуация поменялась.
При этом Каталония не была регионом с наибольшим ростом числа мигрантов. Тут лидировали Мурсия, Андалусия и Валенсия.